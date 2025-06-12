Інцидент трапився у садочку на вулиці Княгині Ольги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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У Львові стався вибух у дитячому садочку

Місцеві телеграм-канали Львова пишуть про вибух та витік газу у дитячому садочку. Судячи зі слів очевидців, на місці працюють 3 пожежні машини, 2 швидкі та поліція.

У коментарі 24 Каналу у ДСНС Львівської області підтвердили, що справді був виклик рятувальників на місце події. Однак вже на місці виклику з'ясувалося, що залучати рятувальників не було необхідності.



Фото очевидців з місця події / Соцмережі

Нагадаємо, двоє 12-річних хлопців отримали ураження електричним струмом на даху вантажного вагона в Ніжинському районі, один з них госпіталізований з тяжкими опіками. Їм допомогли рятувальники. Працівники поліції розслідують обставини події та закликають батьків контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм, що залізниця – не місце для розваг.