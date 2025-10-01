Защитников планировали взорвать на "свиданиях". Об этом сообщили в среду, 1 октября, в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также По материалам СБУ агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы за подготовку терактов против ТЦК

Как планировали осуществить теракты во Львове?

Чтобы заманить украинских военных на место запланированного теракта, противник прибегнул к коварной тактике "приглашение на свидание". Для этого российские спецслужбисты создали фейковые женские профили в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".

Позже двое воинов Сил обороны порознь получили приглашение встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки. Однако киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали СВП и обезопасили защитников.

Переписка с фейковых женских профилей / Фото СБУ

Напомним, летом в Киеве контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Нацгвардии. Россияне пытались взорвать военного с помощью спрятанной в скутере взрывчатки. Тогда правоохранители задержали 19-летнего жителя столицы, которого завербовали в телеграмм-каналах по поиску "легких заработков".

По указанным фактам продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех виновных к ответственности,

– уточнили в СБУ.

Что известно о российских диверсиях в Украине?