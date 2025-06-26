Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и полицию Киева.

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Что известно о задержанном российском агенте

Одно из заданий, которое получил российский агент, – ликвидация военного Нацгвардии в Киеве. Для этого враг заманил украинского воина в один из столичных дворов. Сделал это под видом якобы "свидания" с девушкой из "чата для знакомств".

У полиции уточнили, что представители российских спецслужб создали фейковый аккаунт в соцсети от имени девушки и установили контакт с украинским воином. Впоследствии "новая знакомая" пригласила его в гости. Чтобы попасть в дом, должен был взять ключи в багажнике мопеда.

Когда военный прибыл на локацию, россияне дистанционно подорвали самодельное взрывное устройство в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". К счастью, обошлось без пострадавших.

В скутере сработало взрывное устройство: смотрите видео

Как оказалось, российский агент – 19-летний житель Киевской области. Он искал "легких заработков" в телеграм-каналах. После вербовки врагом прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку.

Далее купил скутер, в багажнике спрятал самодельное взрывное устройство, и доставил к месту запланированного теракта.

После неудачного покушения российский агент получил новое указание – прибыть в город Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к следующим заданиям. Одно из них – поджог военного авто, другое – подготовка нового теракта.

Впрочем, украинские правоохранители задержали его "по горячим следам" сразу после поджога автомобиля. Во время обыска изъяли компоненты к самодельному взрывному устройству, а также телефон с доказательствами работы на агрессора.

Российского агента задержали / Фото СБУ и полиции

Обратите внимание! Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса. Речь идет о террористическом акте. Теперь вместо "щедрого вознаграждения" от российских захватчиков злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.