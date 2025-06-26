Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ й поліцію Києва.

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Що відомо про затриманого російського агента

Одне з завдань, яке отримав російський агент, – ліквідація військового Нацгвардії у Києві. Для цього ворог заманив українського воїна в один зі столичних дворів. Зробив це під виглядом нібито "побачення" з дівчиною з "чату для знайомств".

У поліції уточнили, що представники російських спецслужб створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини та встановили контакт з українським воїном. Згодом "нова знайома" запросила його в гості. Аби потрапити до будинку, мав взяти ключі в багажнику мопеда.

Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій у скутері, припаркованому поруч із "місцем побачення". На щастя, минулося без постраждалих.

У скутері спрацював вибуховий пристрій: дивіться відео

Як виявилося, російський агент – 19-річний мешканець Київщини. Він шукав "легких заробітків" у телеграм-каналах. Після вербування ворогом прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі й за інструкцією куратора виготовив вибухівку.

Далі купив скутер, у багажнику сховав саморобний вибуховий пристрій, і доправив до місця запланованого теракту.

Після невдалого замаху російський агент отримав нову вказівку, – прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі й готуватися до наступних завдань. Одне з них – підпал військового авто, інше – підготовка нового теракту.

Втім, українські правоохоронці затримали його "по гарячих слідах" одразу після підпалу автівки. Під час обушків вилучили компоненти до саморобного вибухового пристрою, а також телефон із доказами роботи на агресора.

Російського агента затримали / Фото СБУ та поліції

Зверніть увагу! Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу. Йдеться про терористичний акт. Тепер замість "щедрої винагороди" від російських загарбників зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.