Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про теракт біля кафе у Харкові

Як розповіли у СБУ, вибух пролунав біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера.

Для злочину російські спецслужби завербували 19-річну місцеву жительку. Її знайшли на телеграм-каналах з пошуку роботи.

Харків'янка отримала від ворога детальні інструкції, як в домашніх умовах виготовити вибуховий пристрій. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на "локацію",

– розповіли правоохоронці.

Росіяни дистанційно підірвали скутер біля військових / фото СБУ

Після вчинення злочину терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали. Під час обшуку у неї вилучили невикористані компоненти вибухівки та телефон з доказами.

Компоненти, які не використали при створенні вибухівки / фото СБУ

Харків'янці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людини. Наразі дівчина під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Харків'янку, яку підозрюють у вчиненні теракту, затримали / фото СБУ

Зауважимо, кілька днів тому у Харкові затримали ще двох російських агентів, які намагалися підірвати військового за 2000 доларів. Його заманили під приводом зустрічі з знайомою дівчиною. На щастя, оборонець лишився живим.