По российским целям работали Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

Какие последствия атаки на Прикарпатье?

По данным Онищук, в результате атаки два домохозяйства получили незначительные повреждения. Также введены аварийные отключения света. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий. Информации о пострадавших пока не поступало.

Призываю всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Мы живем в сложное время, но ежедневно доказываем, что сила украинцев – в единстве, мужества и взаимной поддержке,

– отметила председатель Ивано-Франковской ОВА.