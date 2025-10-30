По российским целям работали Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.
Какие последствия атаки на Прикарпатье?
По данным Онищук, в результате атаки два домохозяйства получили незначительные повреждения. Также введены аварийные отключения света. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий. Информации о пострадавших пока не поступало.
Призываю всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Мы живем в сложное время, но ежедневно доказываем, что сила украинцев – в единстве, мужества и взаимной поддержке,
– отметила председатель Ивано-Франковской ОВА.