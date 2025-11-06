Повідомлення про вибух в одному з офісних приміщень Івано-Франківська надійшло 6 листопада о 13:14. Про це пише 24 Канал із посиланням на Івано-Франківське ДСНС.
Чому вибухнуло офісне приміщення?
За інформацією Служби порятунку, пожежа спалахнула внаслідок вибуху зарядної станції. Вогонь охопив близько 20 квадратних метрів приміщення. Наразі відомо про двох поранених, ще 40 осіб довелось евакуювати з будівлі.
Для ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спеціальних автомобілів. Близько 13:32 вогонь вдалось загасити. Служба порятунку повідомляє, що причина та обставини цієї події з'ясовуються фахівцями.
Водночас рятувальники закликають громадян дотримуватись правил використання електроприладів та зарядних станцій – не залишати їх без нагляду та використовувати лише сертифіковане обладнання.
Вогнеборці ліквідують пожежу: дивіться відео
Що відомо про схожі випадки загоряння в Україні?
- На Митній площі у Львові під час руху загорівся трамвай. За словами депутата Ігоря Зінкевича, у кабіні сталось коротке замикання електропроводки.
- У Львові 25 жовтня над дахом театру імені Марії Заньковецької помітили дим, на місце прибули рятувальники. Попередньо встановлено, що дим йшов із комина житлових квартир у будівлі.
- 2 жовтня у Львові на вулиці Кокорудзи стався вибух газу у квартирі, постраждала жінка. Одна квартира зруйнована, сусідні зазнали пошкоджень.