Повідомлення про вибух в одному з офісних приміщень Івано-Франківська надійшло 6 листопада о 13:14. Про це пише 24 Канал із посиланням на Івано-Франківське ДСНС.

Чому вибухнуло офісне приміщення?

За інформацією Служби порятунку, пожежа спалахнула внаслідок вибуху зарядної станції. Вогонь охопив близько 20 квадратних метрів приміщення. Наразі відомо про двох поранених, ще 40 осіб довелось евакуювати з будівлі.

Для ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спеціальних автомобілів. Близько 13:32 вогонь вдалось загасити. Служба порятунку повідомляє, що причина та обставини цієї події з'ясовуються фахівцями.

Водночас рятувальники закликають громадян дотримуватись правил використання електроприладів та зарядних станцій – не залишати їх без нагляду та використовувати лише сертифіковане обладнання.

Що відомо про схожі випадки загоряння в Україні?