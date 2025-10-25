Рятувальники наразі проводять розвідку на горищі будівлі. Про це ДСНС Львівщини повідомила у коментарі 24 Каналу.

Що сталось біля театру у Львові?

Удень 25 жовтня місцеві мешканці Львова повідомили, що нібито біля театру імені Марії Заньковецької сталось займання. Очевидці повідомили про це рятувальників, які оперативно прибули на місце.

Виявлено дим з комина, рятувальники проводять розвідку на горищі будинку,

– повідомили в ДСНС.

За словами одного з рятувальників у коментарі для ZAXID.NET, дим виходив із комина житлових квартир у будівлі самого театру. Він зазначив, що, ймовірно, хтось щось підпалив, але коли ДСНС прибули, диму вже не було.

Дим поблизу театру Заньковецької у Львові: дивіться відео

