Рятувальники наразі проводять розвідку на горищі будівлі. Про це ДСНС Львівщини повідомила у коментарі 24 Каналу.
Що сталось біля театру у Львові?
Удень 25 жовтня місцеві мешканці Львова повідомили, що нібито біля театру імені Марії Заньковецької сталось займання. Очевидці повідомили про це рятувальників, які оперативно прибули на місце.
Виявлено дим з комина, рятувальники проводять розвідку на горищі будинку,
– повідомили в ДСНС.
За словами одного з рятувальників у коментарі для ZAXID.NET, дим виходив із комина житлових квартир у будівлі самого театру. Він зазначив, що, ймовірно, хтось щось підпалив, але коли ДСНС прибули, диму вже не було.
Дим поблизу театру Заньковецької у Львові: дивіться відео
Останні схожі події Львова та області
У селі Зимна Вода Львівського району пролунав вибух гранати. Унаслідок інциденту вибито шибки, пошкоджено авто та паркани. Поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який кинув вибухівку.
У Львові на вулиці Кокорудзи стався вибух газу у квартирі. Постраждала жінка, одна квартира повністю зруйнована, також пошкоджені сусідні помешкання.
У серпні у львівському готелі "Власта" сталася масштабна пожежа, що охопила 8-й і 9-й поверхи будівлі. Причиною став вибух акумулятора електроскутера.