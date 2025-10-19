Про це пише 24 Канал з посиланням на директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олега Забарила.

Як сплатити штраф за паркування в Дії?

Поки що лише у Львові стала доступною оплата штрафів за паркування через Дію. Це єдине місто в Україні, яке запровадило такі зміни. Так він автоматично надходитиме порушнику в застосунок.

Водій миттєво отримуватиме сповіщення про наявність штрафу, винесеного інспекторами з паркування. Сплатити його можна онлайн, без потреби надсилати паперові повідомлення та листи.

Тепер навіть неприємності можна отримувати з комфортом. Інформація приходить швидше, сплата зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях,

– написав Забарило.



Який вигляд матиме штраф за паркування в Дії / Скриншот

Посадовець додав, що такого результату вдалося досягти завдяки тривалій і наполегливій роботі команди міськради та профільного міністерства й партнерів.

Львів за останні два роки проводив багато зустрічей, листування, затверджував технічних узгоджень і доопрацювання, аби ця послуга була зручною для користувачів.

Скільки зараз коштує штраф за неправильне паркування?