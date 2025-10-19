Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олега Забарило.

Как оплатить штраф за парковку в Дії?

Пока только во Львове стала доступной оплата штрафов за парковку через Дию. Это единственный город в Украине, который ввел такие изменения. Так он автоматически будет поступать нарушителю в приложение.

Водитель мгновенно будет получать уведомления о наличии штрафа, вынесенного инспекторами по парковке. Оплатить его можно онлайн, без необходимости отправлять бумажные сообщения и письма.

Теперь даже неприятности можно получать с комфортом. Информация приходит быстрее, оплата удобнее, а город экономит бюджетные средства на администрировании и почтовых отправлениях,

– написал Забарило.



Как будет выглядеть штраф за парковку в Дии / Скриншот

Чиновник добавил, что такого результата удалось достичь благодаря длительной и упорной работе команды горсовета и профильного министерства и партнеров.

Львов за последние два года проводил много встреч, переписки, утверждал технических согласований и доработки, чтобы эта услуга была удобной для пользователей.

Сколько сейчас стоит штраф за неправильную парковку?