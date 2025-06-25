Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Як зростуть штрафи за парковку на місцях для людей з інвалідністю

Мельничук заявив, що уряд схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю"

Він додав, що законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, щодо збільшення розміру штрафу за:

порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);

створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів.

У випадку, якщо депутати підтримають погоджений законопроєкт, штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю зростуть до 300 неоподаткованих мінімумів (5100 гривень).

Крім того, передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду).

До слова, раніше мережею ширилася інформація, що за подяку "аварійкою" можуть відібрати права. Однак у МВС України цю інформацію спростували.