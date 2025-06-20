Повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України та ЦПД.

Дивіться також Як Росія поширює фейки через штучний інтелект і для чого створила мережу Pravda

Що насправді загрожує за подяку "аварійкою"

За Правилами дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація має бути ввімкнена у таких випадках:

вимушена зупинка на дорозі;

зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;

рух з технічними несправностями (якщо дозволено);

буксирування транспортного засобу;

перевезення дітей (під час посадки/висадки);

зупинка колони на дорозі;

дорожньо-транспортна пригода.

Водночас ПДР не містять згадки про використання "аварійки" для того, аби подякувати або попросити вибачення.

Важливо, щоб використання "аварійки" завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека – понад усе,

– наголошують у МВС.

У відомстві додали, що за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф, однак жодного по

У відомстві додали, що хоч за неправильне використання попереджувальних сигналів позбавлення водійських прав не передбачено, порушнику може загрожувати штраф.

Нагадаємо, нещодавно мережею поширилася інформація про те, що з 1 липня зростуть штрафи за порушення ПДР. Однак у поліції спростували це.