Про це пише 24 Канал з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
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Поліція спростувала інформацію про нові штрафи для водіїв
У мережі поширюється інформація про нібито нові штрафи за порушення ПДР, які начебто мали б набрати чинності з початку липня.
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В поліції спростували фейки про зростання штрафів за порушення ПДР з 1 липня. Як там зазначили, наразі таких змін не прийнято.
Мережею поширюється інформація, про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Повідомляю: поки що такі зміни не ухвалено!
– наголосив Білошицький.
Він підкреслив, що слід довіряти лише офіційним джерелам та не розповсюджувати неправдиву інформацію.