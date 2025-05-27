Ця поправка стимулює водіїв порушувати обмеження швидкості. Про це йдеться у законопроєкті №13314, повідомляє 24 Канал.

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Які нові штрафи на перевищення швидкості готує Верховна Рада

Нині штрафи в Україні застосовуються лише за перевищення швидкості на понад 20 кілометрів на годину, що, на думку авторів ініціативи, заохочує водіїв свідомо ігнорувати допустимі межі. Така норма серед сусідів України є лише у Росії.

Законопроєкт має на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху, зменшити кількість ДТП і наблизити українське законодавство до європейських стандартів.

Пропонується така градація штрафів, залежно від перевищення допустимої швидкості:

> 10 кілометрів на годину - 340 гривень;

> 20 кілометрів на годину - 680 гривень;

> 30 кілометрів на годину - 1360 гривень;

> 40 кілометрів на годину - 1700 гривень;

> 60 кілометрів на годину - 2720 гривень;

> 80 кілометрів на годину - 3400 гривень.



Таблиця штрафів / Законопроєкт №13314

Обґрунтування законопроєкту

Зазначається, що перевищення швидкості є порушенням, яке становить найбільшу небезпеку для життя та здоров'я людини на дорозі.

Через перевищення швидкосту, за даними Нацполіції, у 2024 році:

1770 людей загинули у ДТП, що є 55% усіх випадків смертей на дорогах;

загинули у ДТП, що є 55% усіх випадків смертей на дорогах; 12 624 людини були травмовані, що становить майже 40% з усіх випадків травмування на дорогах.

Перевищення швидкості було основною причиною смертей на дорогах і до повномасштабного вторгнення Росії. Щороку більше половини усіх випадків смерті на дорозі були спричинені цим порушенням.

"Таким чином, щонайменше кожна друга смерть на дорозі стається внаслідок надмірної швидкості. Окрім того, за вказаний період 84 670 людина була травмована. Щорічно надмірна швидкість ставала причиною травмування у майже 30% – 40% випадків від усіх ДТП", – йдеться в документі.

В Україні ж, у сприйнятті українських водіїв, фактичне обмеження швидкості руху в містах й селах складає 70 кілометрів на годину, адже до цього рівня штрафні санкції за це порушення відсутні,

– йдеться в пояснювальній записці.

Міжнародні дослідження свідчать, що навіть різниця 50 і 70 кілометрів на годину є суттєвою, коли йдеться про можливі наслідки ДТП, хоча з точки зору водія ця різниця не значна. Саме тому у ЄС на дорогах у населених пунктах існує обмеження у 50 кілометрів на годину, що впровадили і в Україні у 2019 році, а на вулицях, де є змішаний рух пішоходів й велосипедистів, обмеження швидкості часто складає 30 кілометрів на годину або менше.