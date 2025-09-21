Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

Дивіться також На Київщині загинула жінка від вибуху невідомого предмету: що кажуть у поліції

Що у поліції кажуть про вибух у Зимній Воді?

Повідомлення про вибух у селі Зимна Вода надійшло на спецлінію "102" близько 20:20 21 вересня.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі,

– зауважили правоохоронці.

Пошкодження внаслідок вибуху / Фото Нацполіції

Наразі на місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2.

Співробітники поліції встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Останні новини Львівщини: що відомо?