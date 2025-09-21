Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Дивіться також На Львівщині дві доби шукали 16-річного хлопця: знайшли у закинутій будівлі і без свідомості

Що відомо про знахідку?

У суботу, 20 вересня, орієнтовно о 12:15 в Отинецькому ставку у водоймі в Стрийському районі після ранкового обстрілу знайшли уламки від ракет. За попередньою інформацією, це залишки збитих Х-101 з бойовою частиною.

Таку знахідку виявили на глибині 1,5 метра.

Внаслідок бойових дій та диверсій надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури та інших систем життєзабезпечення не зафіксовано,

– ідеться у повідомленні.

Обстріл Львова 20 вересня

Зранку 20 вересня керівник ОВА Максим Козицький про те, що ракети з Тернопільщини рухаються в напрямку Львівської області. Також про ракети в напрямку Львова інформував мер міста Андрій Садовий.

Згодом повідомили про роботу сил протиповітряної оборони у межах області. Зазначимо, що повітряна тривога в регіоні тривала з 05:46 по 06:54. Відомо, що сили ППО збили над Львівщиною 2 ворожі крилаті ракети.

За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих внаслідок атаки немає. Додамо, що під ударом тоді опинилися й інші регіони, зокрема Миколаївська, Дніпропетровська та інші області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.