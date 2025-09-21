Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Что известно о находке?

В субботу, 20 сентября, ориентировочно в 12:15 в Отинецком пруду в водоеме в Стрыйском районе после утреннего обстрела нашли обломки от ракет. По предварительной информации, это остатки сбитых Х-101 с боевой частью.

Такую находку обнаружили на глубине 1,5 метра.

В результате боевых действий и диверсий чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры и других систем жизнеобеспечения не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

Обстрел Львова 20 сентября

Утром 20 сентября руководитель ОВА Максим Козицкий о том, что ракеты с Тернопольщины движутся в направлении Львовской области. Также о ракетах в направлении Львова информировал мэр города Андрей Садовый.

Впоследствии сообщили о работе сил противовоздушной обороны в пределах области. Отметим, что воздушная тревога в регионе продолжалась с 05:46 по 06:54. Известно, что силы ПВО сбили над Львовской областью 2 вражеские крылатые ракеты.

По предварительной информации, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Добавим, что под ударом тогда оказались и другие регионы, в частности Николаевская, Днепропетровская и другие области.

