Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 18 грудня.

Що каже Зеленський про допомогу Україні?

Президент України під час на пресконференції після відвідання засідання Європейської ради заявив, що підтримує позицію, яку висловлював прем'єр Польщі Дональд Туск про те, що військова загроза для Європи зросте у разі зменшення підтримки України.

Якщо не підтримувати Україну, залишити її наодинці..., то Україна може не витримати, і тоді Європа платитиме не грошима, а кров'ю,

– сказав Зеленський.

Він попередив, що у разі негативного розвитку події це відіб'ється на постачанні обладнання на фронт. "Якщо навесні Україна не отримає транш, в Україні буде зменшене в рази виробництво дронів", – пояснив український політик.

"Якщо буде мир, Україна використає ці гроші на відновлення", – резюмував Володимир Зеленський.

Що може гарантувати безпеку Україні?