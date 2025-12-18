У ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу ексглава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому з цим досі зволікають і чого чекає Президент Володимир Зеленський.

Чому Зеленський зволікає?

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відсутність призначення нового керівника Офісу Президента після відставки Андрія Єрмака є свідомою паузою з боку президента.

Це рішення ухвалюється в момент підвищеної відповідальності, на тлі війни та складних переговорів України зі США щодо мирного плану, у яких попередній очільник ОП відігравав ключову роль як керівник української переговорної команди.

Кулеба наголошує, що Андрій Єрмак був впливовим гравцем на міжнародній арені, чий авторитет визнавали партнери України, хоча сприйняття його ролі в різних країнах було неоднозначним. Саме тому вибір наступника, на його думку, є для президента поворотним моментом, який уважно відстежує все суспільство.

За прізвищем нового керівника Офісу Президента всі будуть робити висновок, чи залишається все, як є, чи країна рухається до змін,

– зазначив Кулеба.

Водночас ексміністр закликає суспільство не тиснути на президента в цей перехідний період, а підтримати його під час ухвалення складного кадрового рішення, яке, за його словами, має стати символом змін у підходах до управління країною.

"Він перебуває в стадії рефлексії, яка збігається з стадією шаленої відповідальності за результати цих переговорів. Тому зараз, дай Бог, щоб він пройшов цю трансформацію, щоб він призначив людину на цю посаду, яка стане символом змін у підходах до урядування в країні. Бо нинішня модель урядування має багато заслуг, у неї є багато недоліків і проблем, але ключова проблема просто в тому, що вона досягла стелі", – резюмував ексглава МЗС.

Нагадаємо, що Президент заявив, що призначення нового голови Офісу президента не є пріоритетним. Він пояснив, що поки важливіше заповнити вакантні посади міністрів, зосередитися на закінченні війни та роботі з США і міжнародною коаліцією. Зеленський зазначив, що міг би обрати когось із чинних урядовців на посаду голови ОП, але не хоче порушувати роботу Кабінету Міністрів, а питання очільника Офісу є другорядним у порівнянні з безпекою та мирним процесом.

Що відомо про зміни в ОПУ?