Так, під час пресконференції з Еммануелем Макроном у Парижі глава держави заявив, що хоче провести додаткові консультації з приводу обрання нового керівника свого офісу. Зробить це президент вже після повернення в Україну, передає 24 Канал.

Що Зеленський сказав про обрання нового глави ОП?

Політик підкреслив, що його вибір наступного керівника ОП залежить від кількох речей. Це менеджмент, дипломатія та інших важливих напрямках.

Безумовно, у нас є дуже достойні люди в Україні. Я думаю, це ви побачите,

– наголосив президент.

Після того, як стало відомо про відставку Єрмака, ЗМІ повідомили, що на посаду керівника Офісу Президента можуть розглядати Павла Палісу.

Але нардеп Ярослав Железняк каже, що жоден із інсайдів поки не підтверджений.

За його словами, головою ОП можуть стати:

Юлія Свириденко – має довіру президента, але її призначення потребуватиме повного перепризначення уряду, що складно.

Михайло Федоров – має хорошу репутацію, але, на думку Железняка, ефективніший в уряді.

Денис Шмигаль або Кирило Буданов – також розглядаються.

Політтехнолог Олег Постернак розповів, що Зеленський провів зустрічі з Михайлом Федоровим, Денисом Шмигалем, Павлом Палісою та Кирилом Будановим – імовірно, це головні кандидати. Постернак наголошує: новий керівник ОП має бути сильним політичним гравцем із міжнародними контактами. На його думку, найкраще цим критеріям відповідає Кирило Буданов.

Артем Бронжуков, заступник директора центру "Політика", додає, що нині кілька претендентів змагаються за посаду: Павло Паліса, Віктор Микита, Юлія Свириденко, Денис Шмигаль та Михайло Федоров. Бронжуков зазначає, що Зеленський довіряє Шмигалю та навіть бачить у ньому потенційного наступника, але також можуть розглянути популярного Федорова.

Сергій Кузан, голова Центру безпеки та співпраці, підкреслює: головний пріоритет держави – війна. Тому логічно, що керівником ОП має стати людина, пов'язана з обороною. На його думку, найвідповіднішим зараз є Павло Паліса, який займається реформами у війську.

Що відомо про відставку Андрія Єрмака?