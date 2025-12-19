Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 18 декабря.
Смотрите также Кулеба ответил, почему Зеленский до сих пор не назначил главу ОП
Что говорит Зеленский о помощи Украине?
Президент Украины во время на пресс-конференции после посещения заседания Европейского совета заявил, что поддерживает позицию, которую высказывал премьер Польши Дональд Туск о том, что военная угроза для Европы возрастет в случае уменьшения поддержки Украины.
Если не поддерживать Украину, оставить ее наедине..., то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью,
– сказал Зеленский.
Он предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставке оборудования на фронт. "Если весной Украина не получит транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", – объяснил украинский политик.
"Если будет мир, Украина использует эти деньги на восстановление", – резюмировал Владимир Зеленский.
Что может гарантировать безопасность Украине?
Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил о нехватку определенных типов ракет для части систем противовоздушной обороны Украины. "Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать", – сказал он.
К слову, израильский обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что членство в НАТО не гарантирует безопасность Украины, и подчеркивает важность сильной армии и военной и экономической поддержки.
По словам эксперта, гарантии безопасности зависят от доброй воли сторон, мобилизации ресурсов, стратегии и современного вооружения, но основной защитой являются собственные силы Украины.