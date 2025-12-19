Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 18 декабря.

Что говорит Зеленский о помощи Украине?

Президент Украины во время на пресс-конференции после посещения заседания Европейского совета заявил, что поддерживает позицию, которую высказывал премьер Польши Дональд Туск о том, что военная угроза для Европы возрастет в случае уменьшения поддержки Украины.

Если не поддерживать Украину, оставить ее наедине..., то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью,

– сказал Зеленский.

Он предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставке оборудования на фронт. "Если весной Украина не получит транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", – объяснил украинский политик.

"Если будет мир, Украина использует эти деньги на восстановление", – резюмировал Владимир Зеленский.

Что может гарантировать безопасность Украине?