Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

Смотрите также В Киевской области погибла женщина от взрыва неизвестного предмета: что говорят в полиции

Что в полиции говорят о взрыве в Зимней Воде?

Сообщение о взрыве в селе Зимняя Вода поступило на спецлинию "102" около 20:20 21 сентября.

В результате взрыва никто не пострадал. Повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения,

– отметили правоохранители.

Повреждения в результате взрыва / Фото Нацполиции

Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники полиции Львовщины, а также оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Последние новости Львовщины: что известно?