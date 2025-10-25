Спасатели сейчас проводят разведку на чердаке здания. Об этом ГСЧС Львовщины сообщила в комментарии 24 Каналу.
Что произошло возле театра во Львове?
Днем 25 октября местные жители Львова сообщили, что якобы возле театра имени Марии Заньковецкой произошло возгорание. Очевидцы сообщили об этом спасателям, которые оперативно прибыли на место.
Обнаружен дым из дымохода, спасатели проводят разведку на чердаке дома,
– сообщили в ГСЧС.
По словам одного из спасателей в комментарии для ZAXID.NET, дым выходил из трубы жилых квартир в здании самого театра. Он отметил, что, вероятно, кто-то поджег, но когда ГСЧС прибыли, дыма уже не было.
Дым вблизи театра Заньковецкой во Львове: смотрите видео
Последние похожие события Львова и области
В селе Зимняя Вода Львовского района прогремел взрыв гранаты. В результате инцидента выбиты стекла, повреждены авто и заборы. Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который бросил взрывчатку.
Во Львове на улице Кокорудзы произошел взрыв газа в квартире. Пострадала женщина, одна квартира полностью разрушена, также повреждены соседние помещения.
В августе во львовском отеле "Власта" произошел масштабный пожар, охвативший 8-й и 9-й этажи здания. Причиной стал взрыв аккумулятора электроскутера.