24 Канал собрал всю информацию о пожаре во "Власти", известную на данный момент.
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Что известно о пожаре в гостинице "Власта"?
По словам жителей отеля, был слышен взрыв, прозвучавший на 9 этаже в комнате одного из жителей, после чего и возник пожар. Как уточнили в Первом медицинском объединении Львова, именно в их больницы поступило двое пациентов. Так, 25-летний пострадавший находится в центре термической травмы больницы святого Луки: он имеет ожоги 16% поверхности тела, а также дыхательных путей. Состояние мужчины – стабильное. В больницу святого Пантелеймона поступила женщина с отравлением угарным газом, ее состояние тоже стабильное. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На момент прибытия пожарных помещения здания уже были очень задымлены, с верхних этажей выбивался черный густой дым. Такие условия затрудняли поиск очага возгорания и эвакуацию людей. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Из задымленного здания пожарные вывели на свежий воздух 11 человек, в спасательных устройствах. 6 человек госпитализировали в медицинские учреждения Львова, Житель отеля господин Иван рассказал, что проживал на 11 этаже, а дым заметил на 9. Горелым таким, проводом воняло. Я спустился на рецепцию и сказал им, что дым. А обратно меня уже не пустили, В номере осталась женщина-инвалид и внук. "Я начал просить, чтобы вывели, потому что не пускают. Слава Богу, что спасли", – добавил мужчина. Предварительно в номере мужчины, который получил сильные ожоги, произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа, На момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о 6 пострадавших, в том числе 2 детей. Один человек получил сильные ожоги. Пострадавшие – это взрослые в возрасте от 25 до 62 лет, а несовершеннолетние – 14-летние братья. Сообщалось, что пострадавших забирала скорая помощь. Те, кто оставался в отеле в момент пожара выходили на балконы, чтобы спастись от дыма и огня. Угрозы их жизни нет. Представитель ГУ ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев рассказал: О причинах пожара трудно говорить, поскольку там достаточно высокая температура. После этого осмотрят помещение специалисты и установят точную причину возгорания. Возгорание возникло в одном из номеров. Также сгорели соседние комнаты и повреждены верхние этажи. К тушению пожара привлекли 70 спасателей и 11 единиц техники. По состоянию на 13:20 пожар полностью ликвидирован. В обед 4 августа в гостинице "Власта" на улице Клепаривская, 30 произошло возгорание. В ГСЧС сообщили 24 Каналу, что пожар был зафиксирован на 9 этаже здания.
Каково состояние пострадавших?
В ГСЧС рассказали о сложностях тушения пожара
– рассказали в ГСЧС.
Житель "Власти" рассказал о пожаре в гостинице
– поделился он.
Известна предварительная причина возгорания
– указали во Львовском городском совете.
Пострадали 6 человек
По словам жителей отеля, был слышен взрыв, прозвучавший на 9 этаже в комнате одного из жителей, после чего и возник пожар.
Как уточнили в Первом медицинском объединении Львова, именно в их больницы поступило двое пациентов.
Так, 25-летний пострадавший находится в центре термической травмы больницы святого Луки: он имеет ожоги 16% поверхности тела, а также дыхательных путей. Состояние мужчины – стабильное.
В больницу святого Пантелеймона поступила женщина с отравлением угарным газом, ее состояние тоже стабильное.
Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На момент прибытия пожарных помещения здания уже были очень задымлены, с верхних этажей выбивался черный густой дым.
Такие условия затрудняли поиск очага возгорания и эвакуацию людей.
Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Из задымленного здания пожарные вывели на свежий воздух 11 человек, в спасательных устройствах. 6 человек госпитализировали в медицинские учреждения Львова,
Житель отеля господин Иван рассказал, что проживал на 11 этаже, а дым заметил на 9.
Горелым таким, проводом воняло. Я спустился на рецепцию и сказал им, что дым. А обратно меня уже не пустили,
В номере осталась женщина-инвалид и внук.
"Я начал просить, чтобы вывели, потому что не пускают. Слава Богу, что спасли", – добавил мужчина.
Предварительно в номере мужчины, который получил сильные ожоги, произошел взрыв.
Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа,
На момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о 6 пострадавших, в том числе 2 детей. Один человек получил сильные ожоги.
Пострадавшие – это взрослые в возрасте от 25 до 62 лет, а несовершеннолетние – 14-летние братья.
Сообщалось, что пострадавших забирала скорая помощь. Те, кто оставался в отеле в момент пожара выходили на балконы, чтобы спастись от дыма и огня.
Угрозы их жизни нет.
Представитель ГУ ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев рассказал:
О причинах пожара трудно говорить, поскольку там достаточно высокая температура. После этого осмотрят помещение специалисты и установят точную причину возгорания.
Возгорание возникло в одном из номеров. Также сгорели соседние комнаты и повреждены верхние этажи.
К тушению пожара привлекли 70 спасателей и 11 единиц техники.
По состоянию на 13:20 пожар полностью ликвидирован.
В обед 4 августа в гостинице "Власта" на улице Клепаривская, 30 произошло возгорание.
В ГСЧС сообщили 24 Каналу, что пожар был зафиксирован на 9 этаже здания.