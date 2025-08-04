Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

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Как выглядит отель "Власта" после пожара?

В ГСЧС отметили, что, когда спасатели прибыли к гостинице "Власта", на месте с верхних этажей уже выбивался густой черный дым.

Ситуацию осложняло сильное задымление помещений, что затрудняло поиск очага возгорания и эвакуацию людей,

– отметили спасатели.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что на месте пожара спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Из задымленного здания пожарные вывели на свежий воздух 11 человек. 6 человек госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Что происходило в гостинице "Власта" после возгорания 4 августа / Фото ГСЧС Львовской области

В 13:04 пожарные локализовали пожар и в 13:26 ликвидировали. К тушению привлекли 70 спасателей и 14 единиц спецтехники.

К слову, во Львовском городском совете назвали предварительную причину пожара в отеле "Власта". В номере одного из пострадавших человек произошел взрыв, точные причины которого пока не установлены.