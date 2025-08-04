Один из мужчин, который проживал в отеле, рассказал о некоторых обстоятельствах инцидента, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Господин Иван рассказал, что проживал на 11 этаже, а дым заметил на 9.

Горелым таким, проводом воняло. Я спустился на рецепцию и сказал им, что дым. А обратно меня уже не пустили,

– поделился он.

В номере осталась женщина-инвалид и внук.

"Я начал просить, чтобы вывели, потому что не пускают. Слава Богу, что спасли", – добавил мужчина.

Напомним, что сейчас известно о 6 пострадавших, в том числе 2 подростков. Один человек имеет сильные ожоги.

"Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа", – сообщили в Львовском городском совете.

Угрозы жизни людей нет.