Решается вопрос правовой квалификации события. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что говорят в полиции о пожаре в гостинице "Власта" ?

Правоохранители рассказали, что о пожаре, произошедшем в отеле, расположенном на улице Клепаривской, в полицию сообщили в 12:30.

Указывается, что на месте происшествия работают сотрудники ДСНС, а также следователи и оперативники криминальной полиции отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, лаборатория Львовского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Полицейские устанавливают причину возгорания. Решается вопрос правовой квалификации события,

– информируют в пресс-службе полиции.

Там добавили, что сейчас известно о 6 пострадавших. Среди них – 4 взрослых людей в возрасте от 25 до 62 лет, а также 2 несовершеннолетних – 14-летние братья.

Пострадавших доставили в медучреждения, где врачи уточняют их диагнозы.