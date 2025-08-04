Вирішується питання правової кваліфікації події. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

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Що кажуть в поліції про пожежу в готелі "Власта"?

Правоохоронці розповіли, що про пожежу, що сталась в готелі, розташованому на вулиці Клепарівській, в поліцію повідомили о 12:30.

Вказується, що на місці події працюють співробітники ДСНС, а також слідчі та оперативники кримінальної поліції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, лабораторія Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Поліцейські встановлюють причину займання. Вирішується питання правової кваліфікації події,

– інформують в пресслужбі поліції.

Там додали, що наразі відомо про 6 потерпілих. Серед них – 4 дорослих людей віком від 25 до 62 років, а також 2 неповнолітніх – 14-річні брати.

Потерпілих доставили в медзаклади, де лікарі уточнюють їх діагнози.