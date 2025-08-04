Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
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Яка причина пожежі в готелі "Власта"?
В понеділок, 4 серпня, у Львові виникла пожежа в готелі "Власта". В пресслужбі ЛМР повідомили, що з готелю госпіталізували 6 людей.
Вказується, що один чоловік отримав сильні опіки.
Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група,
– вказали в міській раді.
Як розповів Суспільному речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, станом на 13:20 пожежа повністю ліквідована.
"Про причини пожежі важко говорити, оскільки там досить висока температура. Після цього оглянуть приміщення спеціалісти й встановлять точну причину займання", – сказав він.
Відповідно до його слів, загоряння виникло в одній з кімнат. Також згоріли сусідні кімнати й пошкоджені верхні поверхи. До гасіння пожежі залучили 70 рятувальників і 11 одиниць техніки.
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Зазначимо, що площа займання близько 300 квадратних метрів.
У ЛМР вказували, що на момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них – двоє дітей. Їх госпіталізували до Першого медичного об'єднання.
В міській раді вказували, що загрози життю потерпілих немає.