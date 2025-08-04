Людей з будівлі оперативно евакуйовують, деяким з них, ймовірно, потрібна медична допомога. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у готелі "Власта" у Львові?

У львівському готелі "Власта" спалахнула пожежа. Вогонь охопив кілька верхніх поверхів.

У ДСНС повідомили 24 Каналу, що пожежа зафіксована на вулиці Клепарівська, 30. Займання сталося на 9 поверсі будівлі.

До місця події оперативно направили рятувальників, евакуйовано 15 людей.

Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації пожежі, причина займання поки невідома.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що багатьом людям, евакуйованим з готелю, потрібна медична допомога, їх забирає швидка допомога. Проїзд вулицею Клепарівською зараз неможливий. Також повідомляється про те, що люди з 8 поверху виходять на балкони, щоб врятуватися від вогню.

Район Єрмоленко, за словами очевидців, дуже задимлений.

У Львові горить готель "Власта": дивіться відео

Пожежа у готелі "Власта": дивіться відео

Готель "Власта" горить у Львові: дивіться відео

ДСНС ліквідовують пожежу в готелі "Власта"

Раніше у Білій Церкві понад добу тривала ліквідація пожежі на площі 10 тисяч квадратних метрів після російського обстрілу. До гасіння пожежі залучили 106 рятувальників і 34 одиниці техніки, зокрема спеціалізованої техніки та роботизованих комплексів.

Нагадаємо, 3 серпня у Румунії сталась пожежа на Куджирському механічному заводі, де виробляють стрілецьку зброю і боєприпаси. Вказується, що на заводі, де 2 ночі тому внаслідок сильної пожежі одна за одною вибухнули коробки з патронами, завдано збитків на суму понад 400 тисяч євро.

Причина пожежі поки невідома. Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування. На щастя, жертв немає, адже в момент займання на заводі нікого не було.

У виданні пишуть, що через пожежу було знищено приблизно 150 тисяч снарядів для кулеметів, а ще 250 тисяч можуть бути вже непридатними. Влада підозрює навмисну диверсію. Відповідно до слів міністра економіки, пожежа не вплине на поставки, які завод повинен здійснити відповідно до вже укладених контрактів.