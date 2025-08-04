Людей из здания оперативно эвакуируют, некоторым из них, вероятно, нужна медицинская помощь. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в гостинице "Власта" во Львове?

Во львовском отеле "Власта" вспыхнул пожар. Огонь охватил несколько верхних этажей.

В ГСЧС сообщили 24 Каналу, что пожар зафиксирован на улице Клепаривская, 30. Возгорание произошло на 9 этаже здания.

К месту происшествия оперативно направили спасателей, эвакуированы 15 человек.

Сейчас спасатели проводят работы по ликвидации пожара, причина возгорания пока неизвестна.

Местные телеграмм-каналы пишут, что многим людям, эвакуированным из отеля, нужна медицинская помощь, их забирает скорая помощь.

Во Львове горит отель "Власта": смотрите видео

Пожар в гостинице "Власта": смотрите видео

Отель "Власта" горит во Львове: смотрите видео

ГСЧС ликвидируют пожар в гостинице "Власта"

Ранее в Белой Церкви более суток продолжалась ликвидация пожара на площади 10 тысяч квадратных метров после российского обстрела. К тушению пожара привлекли 106 спасателей и 34 единицы техники, в частности специализированной техники и роботизированных комплексов.

Напомним, 3 августа в Румынии произошел пожар на Куджирском механическом заводе, где производят стрелковое оружие и боеприпасы. Указывается, что на заводе, где 2 ночи назад в результате сильного пожара одна за другой взорвались коробки с патронами, нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч евро.

Причина пожара пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. К счастью, жертв нет, ведь в момент возгорания на заводе никого не было.

В издании пишут, что из-за пожара было уничтожено примерно 150 тысяч снарядов для пулеметов, а еще 250 тысяч могут быть уже непригодными. Власти подозревают преднамеренную диверсию. Согласно словам министра экономики, пожар не повлияет на поставки, которые завод должен осуществить в соответствии с уже заключенными контрактами.