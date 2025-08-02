Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о пожаре на Киевщине?

Спасатели сообщили, что ликвидация масштабной атаки, вызванной российской атакой в ночь на 1 августа по Белоцерковскому району, продолжалась более суток.

В результате обстрела загорелся промышленный объект в городе Белая Церковь. Огонь охватил площадь 10 тысяч квадратных метров. Ликвидация непрерывно продолжалась более суток. Только в 05:50 2 августа удалось полностью потушить пламя,

– говорится в сообщении.

Спасатели более суток тушили пожар в Белой Церкви / Фото ГСЧС

К тушению масштабного пожара залили 106 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС. Спасателям приходилось работать в сверхсложных условиях и с применением специализированной техники, роботизированных комплексов и резервных источников воды, чтобы не дать огню распространиться.

Напомним, россияне 1 августа также ударили по детскому интернату на Харьковщине. В результате вражеской атаки здание было полностью уничтожено.