Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також На Київщині спалахнули масштабні пожежі після нічного терору

Що відомо про пожежу на Київщині?

Рятувальники повідомили, що ліквідація масштабної атаки, спричиненої російською атакою у ніч на 1 серпня по Білоцерківському району, тривала понад добу.

Внаслідок обстрілу загорівся промисловий об’єкт у місті Біла Церква. Вогонь охопив площу 10 тисяч квадратних метрів. Ліквідація безупинно тривала понад добу. Лише о 05:50 2 серпня вдалося повністю загасити полум’я,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники понад добу гасили пожежу у Білій Церкві / Фото ДСНС

До гасіння масштабної пожежі залили 106 рятувальників і 34 одиниці техніки ДСНС. Рятувальникам доводилося працювати в надскладних умовах та із застосуванням спеціалізованої техніки, роботизованих комплексів та резервних джерел води, аби не дати вогню поширитися.

Нагадаємо, росіяни 1 серпня також вдарили по дитячому інтернату на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки будівля була повністю знищена.