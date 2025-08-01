Повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників на Київщині була оголошена після першої години ночі. Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Білої Церкви, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Київську область 1 серпня?

Вранці у ДСНС розповіли, що росіяни завдали серію ударів по Білоцерківському району.

Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств.

Ворог вдарив по Білій Церкві / Фото ДСНС

До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка.

Постраждалих, на щастя, немає.

Пізніше атаку на Київську область прокоментував очільник ОВА Микола Калашник. Він уточнив, що в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

За словами чиновника, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.

Які наслідки атаки на Білу Церкву / Фото ОВА

Нагадаємо, що уночі 31 липня противник масовано атакував українську столицю. Ворожа ракета влучила по багатоповерхівці у Святошинському районі міста. На ранок 1 серпня зросла кількість жертв. Їх вже 26, серед них 3 дітей – 2, 6 та 17 років.