Про пуски ворожих дронів та напрямок їхнього руху повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні закликаємо якнайшвидше прямувати до укриття.

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Куди рухаються ворожі БпЛА?