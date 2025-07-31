Він зазначив, що всі реактивні "Шахеди", як і більшість реактивних малогабаритних виробів Росії, побудовані на базі китайського реактивного двигуна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Бескрестнова "УНІАН".

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Що сказав "Флеш" про реактивні "Шахеди"?

За словами Бескрестнова, не виключено, що Росія в разі успішних результатів випробування буде пробувати налагодити виробництво двигуна у себе на своїй території. Проте наразі всі реактивні двигуни з Китаю.

Щодо швидкості реактивного "Шахеда" є дуже чіткий баланс, бо чим буде вищою швидкість реактивного двигуна, відповідно, "Шахеда" з таким двигуном, тим буде більша витрата палива. А чим більша витрата палива, тим менший заряд понесе дрон або пролетить меншу відстань.

"Флеш" зазначає, що на відміну від "Шахедів" класичних, у реактивних "Шахедів" є проблема з паливом.

Ми бачили, як росіяни розганяли цей "Шахед" до 500 кілометрів за годину, але, очевидно, це були короткі удари, неподалік від кордону. У середньому швидкість поточних реактивних "Шахедів" була приблизно 300 кілометрів за годину,

– додає він.

А також підкреслює, що такі "Шахеди" за звуком дуже легко відрізнити. Він схожий на реактивний літак типу "Су" або F-16, на звук класичного реактивного двигуна.

За словами Бескрестнова, такі БпЛА виробляються росіянами як контрзахід українським зенітним дронам. І той факт, що вони почали їх активно виробляти, свідчить про те, що проводяться якісь випробування, адже до цього такі "Шахеди" були рідкістю.

"Флеш" пояснює, що якщо у цих "Шахедів" швидкість буде занадто велика, то українці не зможуть їх збивати зенітними дронами. Проте водночас не потрібно завчасно втрачати оптимізм, тому що Україні, можливо, доведеться змінювати тактику застосування зенітних дронів і трошки їх прискорювати.

Якщо "Шахеди" будуть низькошвидкісними, то військові зможуть це зробити. Однак, якщо вони будуть високошвидкісними, то доведеться розробляти спеціальні системи, які стануть аналогами ПЗРК "Стінгер".

Бескрестнов додає, що Росія застосовує на "Шахедах" китайські CRP-антени та інші комплектуючі в гігантських кількостях, тому жодних обмежень взагалі немає. Там, де зуміли відвантажити 100 штук, відвантажать і 200 штук.

Ми, наприклад, знаходимо на китайських модемах, які використовуються в "Герберах", написи, що це модем Wi-Fi. А на CRP-антенах для "Шахедів" ми знаходимо наклейку, що це деталь для сільського господарства,

– розповідає він.

А також пояснює, що де-юре, це дає змогу прямо обходити санкції й експортувати ці товари не як подвійного призначення, а як абсолютно цивільний товар.

Водночас, на думку "Флеша", у реактивних "Шахедів" немає жодної переваги, окрім швидкості. Натомість у них є багато недоліків, зокрема, ціна, маневровість, дальність та керованість.

Бескрестнов зазначає, що швидкість їм потрібна для того, щоб боротися з нашими зенітними дронами. Відповідно, чим більша швидкість, тим менше часу є на реагування для знищення реактивного "Шахеда".

У зв'язку з цим хлопцям із зенітної мобільної групи із землі буде складно влучити у щось, що летить низько, але з великою швидкістю. Це фактично в ручному режимі нереально. Окрім цього, за словами "Флеша", якщо українці наздоганятимуть такі "Шахеди", то їхні перехоплювачі мають стати ще швидшими.