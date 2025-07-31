Он отметил, что все реактивные "Шахеды", как и большинство реактивных малогабаритных изделий России, построены на базе китайского реактивного двигателя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Бескрестнова "УНИАН".

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Что сказал "Флеш" о реактивных "Шахедах"?

По словам Бескрестнова, не исключено, что Россия в случае успешных результатов испытания будет пробовать наладить производство двигателя у себя на своей территории. Однако пока все реактивные двигатели из Китая.

Что касается скорости реактивного "Шахеда" есть очень четкий баланс, потому что чем будет выше скорость реактивного двигателя, соответственно, "Шахеда" с таким двигателем, тем будет больше расход топлива. А чем больше расход топлива, тем меньше заряд понесет дрон или пролетит меньшее расстояние.

"Флеш" отмечает, что в отличие от "Шахедов" классических, у реактивных "Шахедов" есть проблема с топливом.

Мы видели, как россияне разгоняли этот "Шахед" до 500 километров в час, но, очевидно, это были короткие удары, неподалеку от границы. В среднем скорость текущих реактивных "Шахедов" была примерно 300 километров в час,

– добавляет он.

А также подчеркивает, что такие "Шахеды" по звуку очень легко отличить. Он похож на реактивный самолет типа "Су" или F-16, на звук классического реактивного двигателя.

По словам Бескрестнова, такие БпЛА производятся россиянами как контрмера украинским зенитным дронам. И тот факт, что они начали их активно производить, свидетельствует о том, что проводятся какие-то испытания, ведь до этого такие "Шахэды" были редкостью.

"Флеш" объясняет, что если у этих "Шахедов" скорость будет слишком велика, то украинцы не смогут их сбивать зенитными дронами. Однако в то же время не нужно раньше времени терять оптимизм, потому что Украине, возможно, придется менять тактику применения зенитных дронов и немножко их ускорять.

Если "Шахеды" будут низкоскоростными, то военные смогут это сделать. Однако, если они будут высокоскоростными, то придется разрабатывать специальные системы, которые станут аналогами ПЗРК "Стингер".

Бескрестнов добавляет, что Россия применяет на "Шахедах" китайские CRP-антенны и другие комплектующие в гигантских количествах, поэтому никаких ограничений вообще нет. Там, где сумели отгрузить 100 штук, отгрузят и 200 штук.

Мы, например, находим на китайских модемах, которые используются в "Герберах", надписи, что это модем Wi-Fi. А на CRP-антеннах для "Шахедов" мы находим наклейку, что это деталь для сельского хозяйства,

– рассказывает он.

А также объясняет, что де-юре, это позволяет прямо обходить санкции и экспортировать эти товары не как двойного назначения, а как абсолютно гражданский товар.

В то же время, по мнению "Флеша", у реактивных "Шахедов" нет никакого преимущества, кроме скорости. Зато у них есть много недостатков, в частности, цена, маневренность, дальность и управляемость.

Бескрестнов отмечает, что скорость им нужна для того, чтобы бороться с нашими зенитными дронами. Соответственно, чем больше скорость, тем меньше времени есть на реагирование для уничтожения реактивного "Шахеда".

В связи с этим ребятам из зенитной мобильной группы с земли будет сложно попасть во что-то, летящее низко, но с большой скоростью. Это фактически в ручном режиме нереально. Кроме этого, по словам "Флеша", если украинцы будут догонять такие "Шахеды", то их перехватчики должны стать еще быстрее.