О пусках вражеских дронов и направлении их движения сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В случае объявления тревоги в вашем регионе призываем как можно быстрее направляться в укрытие.

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Куда движутся вражеские БпЛА?

23:51, 31 июля

Ударные дроны движутся на Миргород, Гадяч, Комышня, что на Полтавщине.

23:41, 31 июля

Николаевская область под угрозой применения ударных дронов из акватории Черного моря.

23:08, 31 июля

Обновления по движению дронов

  • БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курсом на Полтавщину;
  • На севере Сумщины, курсом на юго-запад;
  • На границе Донецкой и Днепропетровской областей, курсом северным;
  • На юге Запорожской области, курсом на северо-восток;
  • На северо-востоке Полтавщины, курсом на юго-запад.
22:59, 31 июля

Угроза применения ударных БпЛА с юга для Донетчины

22:07, 31 июля

Николаевщина под угрозой применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.

21:30, 31 июля

Херсонская область под угрозой применения врагом ударных БпЛА.