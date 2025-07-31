О пусках вражеских дронов и направлении их движения сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В случае объявления тревоги в вашем регионе призываем как можно быстрее направляться в укрытие.

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Куда движутся вражеские БпЛА?