О пусках вражеских дронов и направлении их движения сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В случае объявления тревоги в вашем регионе призываем как можно быстрее направляться в укрытие.
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Куда движутся вражеские БпЛА?
Ударные дроны движутся на Миргород, Гадяч, Комышня, что на Полтавщине. Николаевская область под угрозой применения ударных дронов из акватории Черного моря. Угроза применения ударных БпЛА с юга для Донетчины Николаевщина под угрозой применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря. Херсонская область под угрозой применения врагом ударных БпЛА.
Обновления по движению дронов
Ударные дроны движутся на Миргород, Гадяч, Комышня, что на Полтавщине.
Николаевская область под угрозой применения ударных дронов из акватории Черного моря.
Угроза применения ударных БпЛА с юга для Донетчины
Николаевщина под угрозой применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.
Херсонская область под угрозой применения врагом ударных БпЛА.