Російські воєнкори писали у своїх каналах про "велику атаку на місто українських БпЛА". Офіційних коментарів від окупантів наразі не надходило, передає 24 Канал.

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Що коїлося у Таганрозі вночі 1 серпня?

Уночі жителі Таганрога скаржилися на серію вибухів – їх було щонайменше десять. Спершу у небі над містом вони чули звуки роботи систем протиповітряної оборони, а згодом спостерігали заграву.

Дрони атакують Таганрог: дивіться відео

Воєнкори заспокоювали людей, що, мовляв, "російські гвинтокрили та сили ППО ведуть боротьбу з ударними безпілотниками супротивника." Втім, жодного гелікоптера чи хоча б звуки його двигуна ніхто не чув і не бачив.

Вибухи у Таганрозі: дивіться відео

Попередньо, один з ударів дронами був по району КБ імені Берєва – території, що оточує Таганрозький авіаційний науково‑технічний комплекс великий авіазавод і центральне конструкторське бюро, засноване у 1934 році.

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Також вибухи лунали в селі Петрушино, що розташоване поблизу Таганрога. Попередньо, там могли бути уражені місця базування 325-го авіаційного ремонтного заводу та 708-го військово-транспортного авіаційного полку. Місцеві джерела пишуть про кілька пожеж на території, де розміщені об'єкти, які використовує армія окупантів.

Пожежа у Петрушино: дивіться відео

До слова, 31 липня дрони атакували "Радіозавод" у Пензі, зафіксовано щонайменше два влучання безпілотників. Підприємство "Радіозавод" є частиною корпорації "Ростех" і виробляє обладнання для окупаційної армії, перебуває під міжнародними санкціями.