Про це заявив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо", передає 24 Канал.

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Чому складно збити "Іскандер-К"?

Росія суттєво збільшила виробництво крилатих ракет "Іскандер-К", які становлять серйозну загрозу для всієї території України.

Як повідомив Іван Киричевський, раніше росіяни виготовляли лише 2-3 таких ракети на місяць, тож згадувалися вони рідко. Проте з початку 2025 року ворог випускає "Іскандери-К" у тих самих масштабах, що й стратегічні Х-101 для Ту-95МС та Ту-160.

Киричевський пояснив, що одна з головних загроз цих ракет полягає у способі запуску. За його словами, літаки або кораблі-носії стратегічних ракет видно і можна вирахувати напрямок атаки. А мобільні пускові установки "Іскандер-К" виявити важко.

Їх запуск можна помітити лише на фінальній стадії, коли перехопити ракету майже неможливо. А наявність радарів, пускових установок і зенітних ракет не гарантує успішне перехоплення.

Тобто з нею дуже складно боротися. І росіяни, очевидно, зробили відповідні висновки й наростили виробництво таких особливо небезпечних крилатих ракет,

– додав експерт Defence Express.

За словами Киричевського, існує два типи "Іскандер-К". Один з дальністю до 500 кілометрів, інший – до 1 500 кілометрів. Це означає, що ракети потенційно можуть досягати Львова та інших західних регіонів України.

У Повітряних силах раніше повідомляли, що ці ракети мають один із найнижчих показників збиття, і вони суттєво ускладнюють роботу української ППО.