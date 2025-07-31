Росіяни цієї ночі атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Які ракети збивають якнайкраще?

Вночі у четвер, 31 липня, Росія атакувала Київ ракетами наземного базування типу "Іскандер-К". За словами Юрія Ігната, найчастіше Україну атакують "Іскандерами-К", Х-101 і "Калібрами". Хоча вони належать до одного класу, ефективність їхнього перехоплення відрізняється.

Найкращі показники зі збиття крилатих ракет це серед Х-101. Далі ракети "Калібр" – збито понад половину. Менше половини – "Іскандер-К",

– повідомили у ПС.

За даними Повітряних сил, з понад 2 500 запущених ворогом ракет Х-101, Україна знищила близько 2 тисяч. Це є найкращим показником серед збиття таких крилатих цілей.

Юрій Ігнат пояснив особливу загрозу "Іскандер-К". По-перше, їх цього разу запустили з Курської області. Це означає, що час підльоту до столиці – мінімальний.

По-друге, росіяни використовують особливу траєкторію польоту повітряних цілей. Зокрема ракети, летять наднизько, по руслах річок, що робить їх перехоплення для ППО складнішим.

Під час сьогоднішньої атаки на Україну протиповітряна оборона знищила 3 з 8 "Іскандерів-К".