Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Влучання у багатоповерхівку, пожежі, згорілі авто: жахливі кадри наслідків атаки на Київ

Скільки дронів та ракет запустила Росія?

Для атаки росіяни застосували:

309 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області.

За словами Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару був Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника. Йдеться про 288 ударних БпЛА та 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в Києві) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі, співчуття рідним,

– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, на цинічний нічний обстріл відреагував Володимир Зеленський. Президент повідомив, що Росія вбила шістьох людей, серед них – шестирічний хлопчик і його мама.