Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов и ракет запустила Россия?

Для атаки россияне применили:

309 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области.

По словам воздушных сил ВСУ, основным направлением удара был Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЕБ 291 средство воздушного нападения противника. Речь идет о 288 ударных БпЛА и 3 крылатых ракетах Искандер-К.

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным,

– написали в Воздушных силах ВСУ.

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Напомним, на циничный ночной обстрел отреагировал Владимир Зеленский. Президент сообщил, что Россия убила шесть человек, среди них – шестилетний мальчик и его мама.