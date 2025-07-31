ЗМІ заявляють, що по ньому потрапили як мінімум 2 безпілотники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Дивіться також Зупинили рух потягів та ввели план "Килим": вночі Волгоградську область Росії атакували дрони

Куди могли влучити дрони під час атаки на Пензу?

Під час аналізу відео з моментом ранкової атаки на Пензу та місцевості ЗМІ встановили, що безпілотники атакували саме АТ "Радіозавод", що розташований за адресою проїзд Байдукова, 1.

Варто зауважити, що підприємство займає цілий квартал, обмежений вулицями Байдукова та Литвинова. З останньої у заводу є прохідна. Навпроти розташований магазин будівельних товарів із чорними та жовтими будинками.

Дрони атакували "Радіозавод" у Пензі / Фото російського ЗМІ

Також можна чітко розрізнити металевий ангар на території за будівельним магазином. На задньому плані видно башту, а на панорамному знімку Пензи – ангари з блакитним дахом на території "Радіозаводу".

На відео безпілотник атакує територію підприємства, коли там уже видно дим. Тобто до цього був щонайменше ще один удар. У російському ЗМІ додають, що український OSINT-проєкт CyberBoroshno також підтверджує як мінімум два влучання по АТ "Радіозавод".

Зазначимо, що він є одним з провідних підприємств російської радіоелектронної промисловості, яке випускає обладнання для сучасних рухомих систем автоматизованого управління військами та зброєю.

Нагадаємо, що 31 липня далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на підприємстві "Радіозавод", що входить до складу корпорації "Ростех".

Саме на цьому підприємстві росіяни виробляють частини для систем ППО, артилерії та мобільних командних пунктів на базі бронетехніки, а також сучасні засоби зв'язку. Зазначимо, що "Радіозавод" перебуває під міжнародними санкціями через те, що забезпечує роботу російської окупаційної армії.