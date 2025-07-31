СМИ заявляют, что по нему попали как минимум 2 беспилотника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Куда могли попасть дроны во время атаки на Пензу?

При анализе видео с моментом утренней атаки на Пензу и местности СМИ установили, что беспилотники атаковали именно АО "Радиозавод", расположенный по адресу проезд Байдукова, 1.

Стоит заметить, что предприятие занимает целый квартал, ограниченный улицами Байдукова и Литвинова. С последней у завода есть проходная. Напротив расположен магазин строительных товаров с черными и желтыми домами.

Дроны атаковали "Радиозавод" в Пензе / Фото российского СМИ

Также можно четко различить металлический ангар на территории за строительным магазином. На заднем плане видно башню, а на панорамном снимке Пензы – ангары с голубой крышей на территории "Радиозавода".

На видео беспилотник атакует территорию предприятия, когда там уже видно дым. То есть до этого был как минимум еще один удар. В российском СМИ добавляют, что украинский OSINT-проект CyberBoroshno также подтверждает как минимум два попадания по АО "Радиозавод".

Отметим, что он является одним из ведущих предприятий российской радиоэлектронной промышленности, которое выпускает оборудование для современных подвижных систем автоматизированного управления войсками и оружием.

Напомним, что 31 июля дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на предприятии "Радиозавод", входящем в состав корпорации "Ростех".

Именно на этом предприятии россияне производят части для систем ПВО, артиллерии и мобильных командных пунктов на базе бронетехники, а также современные средства связи. Отметим, что "Радиозавод" находится под международными санкциями из-за того, что обеспечивает работу российской оккупационной армии.