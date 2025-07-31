Про це пише 24 Канал з посиланням на власні джерела в СБУ.

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Як пройшла операція СБУ з ураження заводу на території ворога?

На заводі в Пензі росіяни виробляють частини для систем ППО, артилерії та мобільних команднних пунктів на базі бронетехніки, а також сучасні засоби зв’язку. "Радіозавод" перебуває під міжнародними санкціями через те, що забезпечує роботу російської окупаційної армії.

СБУ системно зменшує здатність росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічним підприємствам російського ВПК - в розпалі,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими.