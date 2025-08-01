Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Шевченківської селищної військової адміністрації Сергія Старікова та ДСНС України.

До теми Горіло підприємство, загинув чоловік: наслідки ворожої атаки на Харківську область

Що відомо про удар по дитячому інтернату в Харківській області?

Сергій Старіков розповів, що близько опівночі 1 серпня Шевченківська громада зазнала жорстокого повітряного удару від ворога.

Повністю знищено дитячий психоневрологічний інтернат. На момент атаки приміщення пустувало, просто було під охороною. На щастя, жертв немає,

– написав посадовець.

Наслідки ворожої атаки по дитячому інтернату у Харківській області / Фото з фейсбуку Сергія Старікова

Начальник Шевченківської селищної військової адміністрації зазначив, що пошкоджені також були житлові будинки, розташовані поруч.

У ДСНС додали, що на Харківщині російські удари БпЛА спричинили пожежі у навчальному закладі та сільгосппідприємстві в Ізюмському та Куп'янському районах.

У Харківській області після ворожої атаки 1 серпня виникли пожежі / Фото ДСНС Харківщини

До ліквідації наслідків російської атаки залучалися підрозділи ДСНС, в тому числі медичний розрахунок, та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Андріївка.