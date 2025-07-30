Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Які наслідки російського обстрілу села Васищеве?

Російська армія в середу, 30 липня, близько 12:00 завдала удару по цивільному підприємству в одному із селищ Безлюдівської громади Харківського району. Там були легкозаймисті конструкції, а всередині зберігалися товари виключно цивільного призначення, зокрема харчові продукти. Рятувальники повідомили, що вогонь досить стрімко поширювався на велику площу.

У ДСНС зазначили, що на місці працювали понад 100 вогнеборців, які задіяли 50 одиниць техніки та пожежний потяг. Тип зброї, якою ворог вдарив по складу, встановлюється. На місці задіяли фахівців усіх екстрених служб та правоохоронних органів. Наразі пожежа локалізована.

Рятувальники гасили пожежу після російської атаки 30 липня / Фото ДСНС України та Олега Синєгубова

Одна людина загинула людина внаслідок атаки – це 63-річний чоловік. Чотири людини травмовані, трьох з яких шпиталізували. З вибуховими пораненнями до лікарень доставили 65-річного і 74-річного чоловіків та 47-річну жінку. На місці надали допомогу 64-річному чоловіку. Постраждали й двоє співробітників ДСНС: один отруївся чадним газом і дістав тепловий удар, а інший отримав опіки.

У Харківській області ліквідували наслідки обстрілу: дивіться відео

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, в ніч на 30 липня ворожі безпілотники вдарили по Шевченківському району Харкова. Там розпочалася пожежа, загорілися три авто, автомийка та прибудова до будівлі. Також загоряння через атаку сталося в Слобідському районі міста – там горіла трава.