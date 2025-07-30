Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про повітряну тривогу по всій Україні 30.07?

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Після обіду 30 липня по всій Україні лунає сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт МіГ-31К.

Так, в Повітряних силах повідомили, що у всіх областях – ракетна небезпека.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– ідеться в повідомленні.



Станом на 16:08 по Україні все ще лунає тривога. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців перебувати в укриттях цивільного захисту.

До слова, у ніч проти 30 липня противник атакував 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. За даними Повітряних сил, особливість нічної атаки – застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку.