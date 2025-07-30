Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о воздушной тревоге по всей Украине 30.07?

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

После обеда 30 июля по всей Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Причиной этого стал взлет МиГ-31К.

Так, в Воздушных силах сообщили, что во всех областях – ракетная опасность.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– говорится в сообщении.



По состоянию на 16:08 по Украине все еще звучит тревога. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев находиться в укрытиях гражданской защиты.

К слову, в ночь на 30 июля противник атаковал 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. По данным Воздушных сил, особенность ночной атаки – применение врагом до 8-ми реактивных БпЛА на северном направлении.